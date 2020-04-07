Санчес не уйдет из «МЮ», если ему не предложат 500 тысяч фунтов в неделю

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Алексис Санчес может остаться в «Манчестер Юнайтед» .

Сейчас футболист играет на правах аренды в «Интере» , но итальянский клуб может не выкупить его из-за размера зарплаты.

Контракт Санчеса с «МЮ» с окладом 500 тысяч фунтов в неделю рассчитан до 2022 года. Чилиец не намерен соглашаться на снижение зарплаты, поэтому его трансфер в другой клуб может не состояться.

Главному тренеру Оле-Гуннар Сульшеру сообщили, что Санчеса, возможно, придется включить в состав команды на следующий сезон.

Чемпионат Англии: таблица

Чемпионат Англии: новости