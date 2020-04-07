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Санчес не уйдет из «МЮ», если ему не предложат 500 тысяч фунтов в неделю
07.04.2020 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Сейчас футболист играет на правах аренды в
Контракт Санчеса с «МЮ» с окладом 500 тысяч фунтов в неделю рассчитан до 2022 года. Чилиец не намерен соглашаться на снижение зарплаты, поэтому его трансфер в другой клуб может не состояться.
Главному тренеру Оле-Гуннар Сульшеру сообщили, что Санчеса, возможно, придется включить в состав команды на следующий сезон.
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Нападающий Алексис Санчес может остаться в «Манчестер Юнайтед».
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