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Санчес не уйдет из «МЮ», если ему не предложат 500 тысяч фунтов в неделю

07.04.2020 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Алексис Санчес может остаться в «Манчестер Юнайтед».

Сейчас футболист играет на правах аренды в «Интере», но итальянский клуб может не выкупить его из-за размера зарплаты.

Контракт Санчеса с «МЮ» с окладом 500 тысяч фунтов в неделю рассчитан до 2022 года. Чилиец не намерен соглашаться на снижение зарплаты, поэтому его трансфер в другой клуб может не состояться.

Главному тренеру Оле-Гуннар Сульшеру сообщили, что Санчеса, возможно, придется включить в состав команды на следующий сезон.

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Нападающий Алексис Санчес может остаться в «Манчестер Юнайтед».
 
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