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КХЛ. Субхи, Скоренов и Качеловский подписали пробные контракты с минским «Динамо»

08.04.2020 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя хоккеистами «Гомеля» – Олегом Качеловским, Александром Скореновым и Нассером Субхи.

18-летний Олег Качеловский (2001 г.р.) начинал сезон в молодежной сборной, сыграв за нее в Экстралиге Б 32 матча (2+11), а также на МЧМ в Минске (5 матчей, 1+1). Затем он вернулся в родной клуб и провёл 25 матчей, в том числе семь – в плей-офф. В этих поединках Качеловский набрал 12 очков (3+9), из которых 1+2 в матчах плей-офф.

20-летний Александр Скоренов (1999 г.р.) провел 64 матча за «Гомель» в минувшем сезоне, набрал 35 очков (13+22), в том числе 1+2 очка в семи матчах плей-офф. Нападающий так впечатлил по ходу чемпионата, что даже удостоился вызова в национальную сборную в июле и ноябре.

18-летний Нассер Субхи (2001 г.р.) провел 62 матча за «Гомель», набрал 21 очко (10+11), из которых 1+2 в семи матчах плей-офф.  

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя хоккеистами «Гомеля» – Олегом Качеловским, Александром Скореновым и Нассером Субхи.
 
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