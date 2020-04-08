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КХЛ. Субхи, Скоренов и Качеловский подписали пробные контракты с минским «Динамо»
08.04.2020 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
18-летний Олег Качеловский (2001 г.р.) начинал сезон в молодежной сборной, сыграв за нее в Экстралиге Б 32 матча (2+11), а также на МЧМ в Минске (5 матчей, 1+1). Затем он вернулся в родной клуб и провёл 25 матчей, в том числе семь – в плей-офф. В этих поединках Качеловский набрал 12 очков (3+9), из которых 1+2 в матчах плей-офф.
20-летний Александр Скоренов (1999 г.р.) провел 64 матча за
18-летний
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Минское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя хоккеистами «Гомеля» – Олегом Качеловским, Александром Скореновым и Нассером Субхи.
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