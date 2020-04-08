Кирилл Альшевский: «Мы вполне можем забить на гол больше, чем это удалось Мозырю и выйти в финал. Другой задачи в Кубке и нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал результат матча против «Славии» в 1/2 финала Кубка Беларуси, сообщает «Прессбол» .

- Прокомментируйте действия игроков БАТЭ при переходе из обороны в атаку?

– Неудовлетворительные. Неоднократно показывали, рассказывали, говорили о том, куда будут идти передачи, что будет после этого происходить. Честно говоря, в некоторых эпизодах реакция наших игроков просто удивляет. На мой взгляд, моменты достаточно несложные. Для футболистов, которые претендуют на что-то серьезное, конечно, так ошибаться просто нельзя. Просто нельзя.

- Стасевич и Милич менялись флангами. В чем был замысел?

– Замысел? В том, чтобы оппоненту было сложнее контролировать одного футболиста с определенными возможностями, характеристиками. О более серьезных вещах я не готов сейчас здесь говорить.

- Можно ли утверждать, что «Славия» сейчас — одна из лучших команд в Беларуси?

–Послушайте, если команда выигрывает в трех встречах у команд, которые в прошлом году заняли первое и второе места, то, конечно, на сегодняшний момент она является фаворитом. Другое дело, что Мозырю придется все доказывать на дистанции. Но на данный момент — да.

- Почему БАТЭ долго не мог нанести удар в створ ворот?

– Потому что не могли доставить мяч в штрафную площадь. «Славия» достаточно хорошо оборонялась, противодействовала нам. Соответственно, мы не смогли этого сделать раньше.

- Первый матч в сезоне провел Щербицкий. Как оцените?

– Хорошо. В ситуации с голом Денису трудно было что-либо сделать. В принципе, он все хорошо делал, мы довольны его игрой.

- Прокомментируйте замены.

– Хотели освежить один из флангов, перестроить игру с более атакующих позиций. У одного из опорных полузащитников была задача выдвигаться как можно выше, а Мукам — игрок, который способен обыграть и один в один, и сделать хорошую точную передачу. Поставили его в зону, где он мог быть максимально полезен. Дубаич — игрок штрафной площади, рассчитывали, что в конце мы там будем проводить больше времени и, возможно, у него появятся шансы.

- В конце матча вам снова показали желтую карточку.

– Все то же. Честно говоря, то, как последние туры судьи реагируют на происходящее на поле... Это просто, бывает, не выдерживает никакой критики. Соответственно, [выражаю] мое несогласие с этим. За это и получил желтую карточку.

- Как оцените шансы БАТЭ на выход в финал?

– Их стало меньше, потому что все-таки мы проиграли. С другой стороны, мы вполне можем забить на гол больше, чем это удалось Мозырю. И, соответственно, выйти в финал. Другой задачи в Кубке и нет, – сказал Альшевский.