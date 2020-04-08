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«Славия» – БАТЭ. Хозяева нанесли 10 ударов по воротам, у борисовчан – 5

08.04.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 1/2 финала Кубка Беларуси «Славия» обыграла БАТЭ (1:0).

Всего хозяева нанесли 10 ударов по воротам Щербицкого, 7 из них пришлись в створ.

У БАТЭ 5 ударов, 2 – в створ.

Кирилл Альшевский: «Мы вполне можем забить на гол больше, чем это удалось Мозырю и выйти в финал. Другой задачи в Кубке и нет»

 
 
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В матче 1/2 финала Кубка Беларуси «Славия» обыграла БАТЭ (1:0).
 
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