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«Славия» – БАТЭ. Хозяева нанесли 10 ударов по воротам, у борисовчан – 5
08.04.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 1/2 финала Кубка Беларуси «Славия» обыграла БАТЭ (1:0).
Всего хозяева нанесли 10 ударов по воротам Щербицкого, 7 из них пришлись в створ.
У БАТЭ 5 ударов, 2 – в створ.
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В матче 1/2 финала Кубка Беларуси «Славия» обыграла БАТЭ (1:0).
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