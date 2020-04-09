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Футбол. Сборная Беларуси на 87-м месте в рейтинге ФИФА
09.04.2020 20:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСборная Беларуси по футболу сохранила 87-ю позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Оппонент "белокрылых" по полуфиналу Лиги наций команда Грузии на 4 строчки ниже. Отметим, что пока не ясно, когда состоится встреча между сборными. Сначала по решению УЕФА ее перенесли на июнь, а затем на более поздний срок до дальнейшего уведомления. Возвращаясь к рейтингу, в лидерах идет Бельгия, за ней французы и бразильцы.
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Сборная Беларуси по футболу сохранила 87-ю позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Оппонент "белокрылых" по полуфиналу Лиги наций команда Грузии на 4 строчки ниже....
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