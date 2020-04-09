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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Сборная Беларуси на 87-м месте в рейтинге ФИФА Сборная Беларуси по футболу сохранила 87-ю позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Оппонент "белокрылых" по полуфиналу Лиги наций команда Грузии на 4 строчки ниже....

Сборная Беларуси по футболу сохранила 87-ю позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Оппонент "белокрылых" по полуфиналу Лиги наций команда Грузии на 4 строчки ниже. Отметим, что пока не ясно, когда состоится встреча между сборными. Сначала по решению УЕФА ее перенесли на июнь, а затем на более поздний срок до дальнейшего уведомления. Возвращаясь к рейтингу, в лидерах идет Бельгия, за ней французы и бразильцы.