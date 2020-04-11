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Макрицкий подарил Лукашенко майку «Юности» с автографами всей команды
11.04.2020 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Юности»
– Ты молодец. Передай ребятам большое спасибо, – сказал Лукашенко.
Напомним, что «Юность»
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Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий подарил майку минского клуба с автографами всех хоккеистов президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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