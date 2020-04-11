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Сергей Ташуев: «Белорусский футбол по уровню выше российского. Какие огромные деньги вложили в России, а какие маленькие – в Беларуси. При этом особой разницы нет»

11.04.2020 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал реакцию российских специалистов на чемпионат Беларуси.

– Сейчас чемпионат Беларуси транслируется и в России. Многие специалисты, тренеры и бывшие футболисты плохо отзываются о нашем первенстве. Вы понимаете, почему они так говорят?

– Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор. Люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока. Им нужно обратить внимание на себя и подумать, кто они, откуда они взялись. Мне было очень неприятно слышать такие отзывы о чемпионате Беларуси, тем более я сам там работал.

По-моему мнению, сегодня белорусский футбол по уровню выше российского. Почему я так считаю? Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие – в Беларуси. При этом особой разницы в виде спорта нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках. Ни один коллектив не вышел в плей-офф.

В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Беларуси, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается, – сказал Ташуев.

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Экс-главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал реакцию российских специалистов на чемпионат Беларуси.
 
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