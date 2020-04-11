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Сергей Гуренко: «Понятно, что здесь играть в футбол нереально, невозможно, но это наши реалии»
11.04.2020 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо»
«Знали, что будет такая игра. Готовились к этой игре. Понятно, что
Проиграли, потому что допустили единственную ошибку, а свои моменты не использовали», – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог матча против «Городеи» (0:1), передает «Прессбол».
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