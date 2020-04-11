Сергей Гуренко: «Понятно, что здесь играть в футбол нереально, невозможно, но это наши реалии»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог матча против «Городеи» (0:1), передает « Прессбол ».

«Знали, что будет такая игра. Готовились к этой игре. Понятно, что здесь играть в футбол нереально, невозможно, но это наши реалии. Думаю, такой футбол мало доставил удовольствия.

Проиграли, потому что допустили единственную ошибку, а свои моменты не использовали», – сказал Гуренко.

Отметим, что минское «Динамо» набрало три очка в четырех играх и занимает 14-е место в чемпионате.

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