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Сергей Гуренко: «Понятно, что здесь играть в футбол нереально, невозможно, но это наши реалии»

11.04.2020 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог матча против «Городеи» (0:1), передает «Прессбол».

«Знали, что будет такая игра. Готовились к этой игре. Понятно, что здесь играть в футбол нереально, невозможно, но это наши реалии. Думаю, такой футбол мало доставил удовольствия.

Проиграли, потому что допустили единственную ошибку, а свои моменты не использовали», – сказал Гуренко.

Отметим, что минское «Динамо» набрало три очка в четырех играх и занимает 14-е место в чемпионате.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог матча против «Городеи» (0:1), передает «Прессбол».
 
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