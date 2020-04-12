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Эдгар Олехнович: «Вроде все бились, я никого не могу упрекнуть из ребят, а на выхлопе – ничего. Ни моментов, ни опасных ситуаций»

12.04.2020 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского «Динамо» Эдгар Олехнович поделился мнением о матче 4-го тура против «Городеи» (0:1).

- Очень крутой матч получился в прошлом туре, казалось бы, все должно пойти хорошо, но опять поражение.

– Да. Я даже не знаю, как подобрать слова. Первый тайм откровенно провели плохо. И честно не знаю, что говорить, вроде все бились, я никого не могу упрекнуть из ребят, а на выхлопе – ничего. Ни моментов, ни опасных ситуаций. Я не хочу сетовать на поля или что-то другое, все играем в одинаковых условиях.

- Про недооценку соперника говорить не приходится, наверно, ведь все знают, как «Городея» играет дома.

– Нет, не единожды повторяли про это. Настраиваться надо, все знают, что «Городея» в домашних играх – довольно «кусачая» команда. Твердили об этом всю неделю, говорили про важную роль стандартов, предупреждали, чтобы наши ребята не фолили. Получается так, что не выполнили установку тренеров.

- Тем не менее, была ли команда готова к тому, что соперники «окопаются» и будут играть у своих ворот, если забьют гол, что собственно и произошло?

– Конечно. В принципе, повторюсь, знали, как будет играть «Городея». Что видели на видео перед матчем –  ровно тоже самое и происходило на поле. Но скажу так: каждый из нас должен после этой игры покопаться в себе, потому что, откровенно говоря, это ненормальная ситуация.

- После удаления команда опять начала играть в более энергичный футбол.

– Команда не сдается несмотря на любую ситуацию, это большой плюс. Но опять же – счет не в нашу пользу, поэтому, скажу снова, каждому из нас следует подумать самостоятельно и покопаться в себе, чтобы больше не повторять таких ситуаций, – сказал Олехнович.

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Эдгар Олехнович поделился мнением о матче 4-го тура против «Городеи» (0:1).
 
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