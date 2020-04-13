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Представитель департамента судейства АБФФ: «В эпизоде с голом Милевского в ворота «Ислочи» нужно было зафиксировать офсайд»
13.04.2020 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал гол Артема Милевского в ворота «Ислочи». Напомним, Милевский вывел «Динамо» вперед на 77-й минуте.
– Момент нельзя занести в актив судейской бригаде. После удара Лаптева по воротам, Павел Савицкий, который находился в положении вне игры, вступил в борьбу за мяч с голкипером. Здесь правильным решением было бы зафиксировать офсайд.
Если бы Савицкий не влиял на голкипера гостей, то гол следовало бы засчитать. Но он помешал… Если игрок перекрывает линию обзора, находится между вратарем и мячом, то влияние есть. Если находится просто за спиной, не толкает, то, считается, что он не оказывает влияния на вратаря», – объяснил Кузьмин.
Отметка на видео: 6:50.
Видео:
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Представитель департамента судейства АБФФ: «В эпизоде с голом Милевского в ворота «Ислочи» нужно было зафиксировать офсайд»
Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал гол Артема Милевского в ворота «Ислочи».
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