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Клубы Бундеслиги "Бавария", "Герта", "Бремен" вышли на тренировки

16.04.2020 16:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Занятия разрешено проводить в небольших группах до четырех человек на улице при соблюдении всех гигиенических требований. Игрок бременской команды Клаудио Писарро рассказал, что это непросто - тренироваться лишь вчетвером. Экс-нападающий "Баварии" и "Челси" поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель о послаблении карантинных мер. Следующая встреча немецкой футбольной лиги запланирована на 23 апреля. Возможно, именно в этот день Бундеслига официально объявит о возобновлении чемпионата.
 
 
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Занятия разрешено проводить в небольших группах до четырех человек на улице при соблюдении всех гигиенических требований. Игрок бременской команды Клаудио...
 
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