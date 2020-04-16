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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Клубы Бундеслиги "Бавария", "Герта", "Бремен" вышли на тренировки Занятия разрешено проводить в небольших группах до четырех человек на улице при соблюдении всех гигиенических требований. Игрок бременской команды Клаудио...

Занятия разрешено проводить в небольших группах до четырех человек на улице при соблюдении всех гигиенических требований. Игрок бременской команды Клаудио Писарро рассказал, что это непросто - тренироваться лишь вчетвером. Экс-нападающий "Баварии" и "Челси" поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель о послаблении карантинных мер. Следующая встреча немецкой футбольной лиги запланирована на 23 апреля. Возможно, именно в этот день Бундеслига официально объявит о возобновлении чемпионата.