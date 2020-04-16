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«Гомель» лишен пяти очков в сезоне-2020 из-за договорных матчей

16.04.2020 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.

По его итогам «Гомель» был лишен пяти очков в сезоне 2020 года по статье 100 ДК БФФ (иные нарушения).

Статья 100. Иные нарушения

В случае, если какое-либо лицо совершит нарушения и (или) невыполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА либо Ассоциации, прямо не предусмотренные настоящим Кодексом, но по сути своей являющиеся подобным (аналогичным) указанным нарушениям, то такое лицо также попадает под юрисдикцию настоящего Кодекса. В подобном случае дисциплинарные органы вправе самостоятельно избрать наказание из перечня наказаний, предусмотренных настоящим Кодексом, руководствуясь принципом разумности и справедливости.

10 февраля по статье 100 ДК АБФФ были вынесены решения в отношении футбольных клубов, замешанных в деле о договорных матчах. «Нафтан» лишен 15 очков, «Химик» – 9 очков, «Лида», «Неман-Агро» и «Орша» начнут сезон с «-3» очками.

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Теги: Гомель
 
 
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Состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.
 
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