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«Гомель» лишен пяти очков в сезоне-2020 из-за договорных матчей
16.04.2020 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.
По его итогам «Гомель» был лишен пяти очков в сезоне 2020 года по статье 100 ДК БФФ (иные нарушения).
Статья 100. Иные нарушения
В случае, если какое-либо лицо совершит нарушения и (или) невыполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА либо Ассоциации, прямо не предусмотренные настоящим Кодексом, но по сути своей являющиеся подобным (аналогичным) указанным нарушениям, то такое лицо также попадает под юрисдикцию настоящего Кодекса. В подобном случае дисциплинарные органы вправе самостоятельно избрать наказание из перечня наказаний, предусмотренных настоящим Кодексом, руководствуясь принципом разумности и справедливости.
10 февраля по статье 100 ДК АБФФ были
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Состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.
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