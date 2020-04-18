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Ковальчук отказался прийти на пресс-конференцию вместе с Ясинским

18.04.2020 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в пятом туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» уступило «Витебску» (0:1).

Главный тренер «Динамо» Сергей Ковальчук отказался приходить на пресс-конференцию вместе с Сергеем Ясинским, сообщает «Прессбол».

Ковальчук ждал, пока главный тренер «Витебска» даст комментарий журналистам, и вошел в зал к прессе лишь после того, как Ясинский покинул помещение.

Напомним, что в составе брестского «Динамо» было два удаления. Сначала за две желтые карточки поле покинул Кики Габи, а затем главный судья матча Сергей Чистов удалил Евгения Хачериди.

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Теги: Витебск
 
 
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Сегодня в пятом туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» уступило «Витебску» (0:1).
 
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