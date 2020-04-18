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Ковальчук отказался прийти на пресс-конференцию вместе с Ясинским
18.04.2020 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в пятом туре чемпионата Беларуси
Главный тренер «Динамо»
Ковальчук ждал, пока главный тренер «Витебска» даст комментарий журналистам, и вошел в зал к прессе лишь после того, как Ясинский покинул помещение.
Напомним, что в составе брестского «Динамо» было два удаления. Сначала за две желтые карточки поле покинул Кики Габи, а затем главный судья матча Сергей Чистов
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Сегодня в пятом туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» уступило «Витебску» (0:1).
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