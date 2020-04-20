Олег Иванов: «Если динамовские менеджеры действительно натурализовали Тэйлора, то им нужно менять профессию»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов поделился мнением о возможной натурализации Дэнни Тэйлора .

«Если динамовские «стоп» – менеджеры действительно натурализовали Тэйлора, то им нужно менять профессию. В хоккее их оставлять нельзя... Стыдно «подъедаться» на «легионерских свалках»...

Но даже «безнадежный» колхоз таким деятелям доверять опасно. Они умудряться сделать его еще хуже... Несмотря на ребрендинг, который обязательно проведут...

Топ-вратаря здесь и сейчас у нас нет. Это не секрет. Кульбаков, Константин Шостак, Осипков, Толопило... Они могут/должны становиться топовыми. Они не только не хуже Тэйлора, они, однозначно, перспективней его. Тэйлор – это позавчерашний день. Ни о чем... А нашим парням надо пахать и с ними надо работать, иначе мы обречены «подъедаться» на «легионерских свалках»... Это надо совершенно четко понимать.

Если мы хотим натурализовывать таких, как Тэйлор, то не стоит осуждать тех, кто «до последнего рвется в другую сборную». И я не считаю, что Осипков и Толопило получили реальные шансы в ... А вот как раз Дэнни дали достаточно игрового времени, чтобы проявить себя...

А однозначно номер один здесь и сейчас трудно назвать. Так есть. К тем, кого перечислил можно добавить Брикуна и Малютина. Все будет зависеть кто в какой форме будет находиться. Игровом тонусе...

Если руководители нашего хоккея нацелены решить вратарскую проблему немедленно, с помощью натурализации иностранца, то это должен быть реально серьезный кипер. А не это недоразумение...», – написал Иванов в своем Instagram.

Напомним, что ранее экс-вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот заявил о том, что Тэйлор получил белорусский паспорт.