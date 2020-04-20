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Пресс-служба «Динамо» Брест: «Контракт с Хачериди расторгаться не будет»

20.04.2020 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пресс-службе брестского Динамо специально для Tribuna.com прокомментировали информацию о том, что клуб разорвет контракт с Евгением Хачериди.

– В украинских СМИ появилась информация, что из-за этого инцидента клуб может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником…

– Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет, – сказали в пресс-службе клуба.

Добавим, что скоро на Tribuna.com появится материал по поводу ситуации с Хачериди.

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В пресс-службе брестского Динамо специально для Tribuna.com прокомментировали информацию о том, что клуб собирается расторгнуть контракт с Евгением Хачериди.
 
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