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Пресс-служба «Динамо» Брест: «Контракт с Хачериди расторгаться не будет»
20.04.2020 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пресс-службе
– В украинских СМИ появилась информация, что из-за этого инцидента клуб может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником…
– Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет, – сказали в пресс-службе клуба.
Добавим, что скоро на Tribuna.com появится материал по поводу ситуации с Хачериди.
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В пресс-службе брестского Динамо специально для Tribuna.com прокомментировали информацию о том, что клуб собирается расторгнуть контракт с Евгением Хачериди.
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