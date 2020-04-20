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Дмитрий Басков: «Действительно, у Паре, Принса, Тэйлора, Морроу существует желание выступать за сборную Беларуси»
20.04.2020 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского
«Действительно, существует желание ряда хоккеистов (Паре, Принс, Тэйлор, Морроу) выступать за сборную Беларуси. И национальной команде тоже необходимы квалифицированные кадры. Однако, сыграть за нее хоккеисты, которые пополнили «Динамо» в минувшем сезоне, смогут не раньше, чем в 2021 году, пройдя карантин. К тому времени можно будет инициировать процедуру получения ими гражданства. Но на данный момент иностранные игроки «Динамо» Минск не являются гражданами Республики Беларусь.
Форсировать события «Динамо» не видит никакого смысла. Более того, клуб, на который не распространяются ограничения регламента
Думаю, никто из болельщиков не был против, когда благодаря «Динамо» в сборной Беларуси появились
С моей точки зрения, право получить гражданство Республики Беларусь и возможность сыграть за нашу сборную нужно заслужить, не каждый его достоин. Сейчас мы располагаем временем, чтобы понять, заслужил ли тот или иной игрок это право выступлением в составе «Динамо» Минск в КХЛ, сможет ли он помочь национальной команде», – сказал Басков.
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Дмитрий Басков: «Действительно, у Паре, Принса, Тэйлора, Морроу существует желание выступать за сборную Беларуси»
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