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Дмитрий Басков: «Действительно, у Паре, Принса, Тэйлора, Морроу существует желание выступать за сборную Беларуси»

20.04.2020 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал слова Йонаса Энрота по поводу того, что Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт.

«Действительно, существует желание ряда хоккеистов (Паре, Принс, Тэйлор, Морроу) выступать за сборную Беларуси. И национальной команде тоже необходимы квалифицированные кадры. Однако, сыграть за нее хоккеисты, которые пополнили «Динамо» в минувшем сезоне, смогут не раньше, чем в 2021 году, пройдя карантин. К тому времени можно будет инициировать процедуру получения ими гражданства. Но на данный момент иностранные игроки «Динамо» Минск не являются гражданами Республики Беларусь.

Форсировать события «Динамо» не видит никакого смысла. Более того, клуб, на который не распространяются ограничения регламента КХЛ по количеству легионеров, напрямую никак не заинтересован в выдаче паспортов легионерам. Этот вопрос больше касается национальной команды, которой предстоит крайне важный для всего белорусского хоккея турнир – домашний чемпионат мира 2021 года. Мы лишь готовы оказывать всемерную помощь и содействие, в том числе, занимаясь развитием молодых белорусских игроков в интересах сборной.

Думаю, никто из болельщиков не был против, когда благодаря «Динамо» в сборной Беларуси появились Джефф Плэтт и Ник Бэйлен. Вопрос лишь в том, чтобы хоккеисты соответствовали этому уровню – и морально, и по игровым качествам.

С моей точки зрения, право получить гражданство Республики Беларусь и возможность сыграть за нашу сборную нужно заслужить, не каждый его достоин. Сейчас мы располагаем временем, чтобы понять, заслужил ли тот или иной игрок это право выступлением в составе «Динамо» Минск в КХЛ, сможет ли он помочь национальной команде», – сказал Басков.

Олег Иванов: «Если динамовские менеджеры действительно натурализовали Тэйлора, то им нужно менять профессию»

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал слова Йонаса Энрота по поводу того, что Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт.
 
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