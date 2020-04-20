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Кучук находится на 2-недельном карантине в Беларуси, после которого возглавит минское «Динамо»
20.04.2020 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, новым главным тренером минского «Динамо» станет Леонид Кучук. Специалист уже в Беларуси. Однако к работе Кучук еще не приступил, так как находится на двухнедельном карантине после въезда в страну.
Тренировку «Динамо» в понедельник проводили члены нового тренерского штаба, но самого Кучука на занятии не было.
Ранее «Динамо»
Последним местом работы 60-летнего Кучука был украинский «Рух» (Д2), который он покинул в декабре 2019 года.
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По информации Tribuna.com, новым главным тренером минского «Динамо» станет Леонид Кучук.
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