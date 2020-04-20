Кучук находится на 2-недельном карантине в Беларуси, после которого возглавит минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, новым главным тренером минского «Динамо» станет Леонид Кучук. Специалист уже в Беларуси. Однако к работе Кучук еще не приступил, так как находится на двухнедельном карантине после въезда в страну.

Тренировку «Динамо» в понедельник проводили члены нового тренерского штаба, но самого Кучука на занятии не было.

Ранее «Динамо» покинули Сергей Гуренко и Сергей Омельянчук, которые работали в клубе с июня 2019 года. В этом сезоне минский клуб набрал 6 очков после 5 туров и занимает 12 позиции.

Последним местом работы 60-летнего Кучука был украинский «Рух» (Д2), который он покинул в декабре 2019 года.