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Сергей Гуренко: «Никаких планов по поводу дальнейшей работы не строил. Хочу уехать за город, чтобы было меньше информации»
20.04.2020 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Сергей Гуренко рассказал о расставании с минским «Динамо».
«Расстался с «Динамо» по обоюдному согласию, это все, что я могу сейчас сказать.
Никаких планов по поводу дальнейшей работы не строил. Хочу уехать за город, чтобы было меньше информации. Набираемся сил, все нормально», – сказал Гуренко.
Как сообщалось ранее, новым главным тренером «Динамо» станет Леонид Кучук, который сейчас
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Сергей Гуренко: «Никаких планов по поводу дальнейшей работы не строил. Хочу уехать за город, чтобы было меньше информации»
Белорусский специалист Сергей Гуренко рассказал о расставании с минским «Динамо».
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