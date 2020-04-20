Сергей Гуренко: «Никаких планов по поводу дальнейшей работы не строил. Хочу уехать за город, чтобы было меньше информации»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Сергей Гуренко рассказал о расставании с минским «Динамо».

«Расстался с «Динамо» по обоюдному согласию, это все, что я могу сейчас сказать.

Никаких планов по поводу дальнейшей работы не строил. Хочу уехать за город, чтобы было меньше информации. Набираемся сил, все нормально», – сказал Гуренко.

Как сообщалось ранее, новым главным тренером «Динамо» станет Леонид Кучук, который сейчас находится на карантине после приезда в Беларусь.