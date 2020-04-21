«Стэнлес-ДЮСШ-3» обыграл команду БГУ в первом матче сезона

Источник материала: Полесская правда



Второй год подряд Пинск на республиканском уровне представляют две футбольные команды «Волна», выступающая в первой лиге, а также «Стэнлес-ДЮСШ-3», играющие в третьем дивизионе.

Напомним, «Волна» в дебютном матче сезоне победить не сумела (нулевая ничья со «Слонимом»), а вот «Стэнлес-ДЮСШ-3» своих поклонников порадовал: команда на выезде обыграла футболистов из БГУ со счетом 3:1. Отметим, что дублем отметился Дмитрий Хомицевич.

Следующий поединок «ДЮСШ-3-Стэнлес» проведет 25 апреля в Пинске. Соперник — КФК «Чайка» из Зельвы.