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«Стэнлес-ДЮСШ-3» обыграл команду БГУ в первом матче сезона
21.04.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напомним, «Волна» в дебютном матче сезоне победить не сумела (нулевая ничья со «Слонимом»), а вот «Стэнлес-ДЮСШ-3» своих поклонников порадовал: команда на выезде обыграла футболистов из БГУ со счетом 3:1. Отметим, что дублем отметился Дмитрий Хомицевич.
Следующий поединок «ДЮСШ-3-Стэнлес» проведет 25 апреля в Пинске. Соперник — КФК «Чайка» из Зельвы.
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