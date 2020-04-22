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Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и возвращается в «Ливерпуль» (NTV Spor)
22.04.2020 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер
По данным NTV Spor, немец расторг контракт со стамбульским клубом и возвращается в
Кариус после обращения в
Стамбульцы арендовали игрока у «Ливерпуля» в 2018 году на два года за 2,5 млн евро. Его оклад в «Бешикташе» составлял 1,5 млн евро в год, но клуб не выплатил ему всю зарплату.
Права на Кариуса по-прежнему принадлежат мерсисайдцам.
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Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус недоволен тем, что ему не выплачивают долги по зарплате.По данным NTV Spor, немец расторг контракт со стамбульским клубом и...
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