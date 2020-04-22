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Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и возвращается в «Ливерпуль» (NTV Spor)

22.04.2020 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус недоволен тем, что ему не выплачивают долги по зарплате.

По данным NTV Spor, немец расторг контракт со стамбульским клубом и возвращается в «Ливерпуль».

Кариус после обращения в ФИФА не согласился с планом выплат 1,6 млн евро долга, который ему предложил «Бешикташ», и воспользовался правом одностороннего расторжения контракта.

Стамбульцы арендовали игрока у «Ливерпуля» в 2018 году на два года за 2,5 млн евро. Его оклад в «Бешикташе» составлял 1,5 млн евро в год, но клуб не выплатил ему всю зарплату.

Права на Кариуса по-прежнему принадлежат мерсисайдцам. 

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Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус недоволен тем, что ему не выплачивают долги по зарплате.По данным NTV Spor, немец расторг контракт со стамбульским клубом и...
 
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