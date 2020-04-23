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СК на ул. Даумана в Минске не будут сносить. Объект будет реконструирован

23.04.2020 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФСО «Динамо» полковник милиции Игорь Оберемко рассказал о том, что СК на ул. Даумана в Минске ожидает реконструкция.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что вместо спорткомплекса на Даумана могут построить медиацентр для государственных телеканалов.

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– Сейчас одна из наиболее обсуждаемых тем – реконструкция спортивного комплекса БФСО «Динамо» на улице Даумана в Минске. Можете раскрыть некоторые секреты широкомасштабного проекта?

– Напомню, что спорткомплекс общей площадью почти десять тысяч квадратных метров был построен в 1978 году. Давно назрела необходимость привести его в соответствие с требованиями времени. С этой проблемой вместе с председателем наблюдательного совета – Министром внутренних дел генерал-майором милиции Юрием Караевым обратились в Совет Министров. Там поручили детально проработать вопрос финансирования.

Планируется, что после реконструкции многофункциональный объект в живописной зоне Минска позволит развивать около 20 видов спорта. Современная учебно-тренировочная база порадует атлетов высокого класса, учащихся детско-юношеских школ олимпийского резерва. Сможем проводить соревнования республиканского и международного уровней, организовывать спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Комплекс также станет площадкой для подготовки сотрудников и военнослужащих всех органов силового блока.

Не забываем об укреплении материально-технической базы, методической работе, организации тематических семинаров, – сказал Оберемко.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель БФСО «Динамо» полковник милиции Игорь Оберемко рассказал о том, что СК на ул.
 
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