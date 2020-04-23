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«Беларусь 1»: «Перед Кучуком поставлена задача привести «Динамо» в тройку призеров»
23.04.2020 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Кучук успешно работал в России, Украине, Молдове, теперь перед ним поставлена задача привести минчан в тройку призеров. После пяти туров «Динамо» выступает плохо – идет лишь 12-м в турнирной таблице», – сказал ведущий.
24 апреля в рамках шестого тура минское «Динамо» сыграет на выезде со «Смолевичами».
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Журналист «Беларусь 1», рассказывая о презентации нового главного тренера минского «Динамо» Леонида Кучука, рассказал о задаче, которая стоит перед клубом.
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