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«Беларусь 1»: «Перед Кучуком поставлена задача привести «Динамо» в тройку призеров»

23.04.2020 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Беларусь 1», рассказывая о презентации нового главного тренера минского «Динамо» Леонида Кучука, рассказал о задаче, которая стоит перед клубом.

«Кучук успешно работал в России, Украине, Молдове, теперь перед ним поставлена задача привести минчан в тройку призеров. После пяти туров «Динамо» выступает плохо – идет лишь 12-м в турнирной таблице», – сказал ведущий.

24 апреля в рамках шестого тура минское «Динамо» сыграет на выезде со «Смолевичами».

Совмещал футбол с работой на МАЗе, жестко режимил, впечатлял молодых. Каким Кучук был игроком и начинающим тренером

Минское «Динамо» победит с новым тренером? На викторию над «Смолевичами» дают больше 2!

 
 
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Журналист «Беларусь 1», рассказывая о презентации нового главного тренера минского «Динамо» Леонида Кучука, рассказал о задаче, которая стоит перед клубом.
 
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