«Беларусь 1»: «Перед Кучуком поставлена задача привести «Динамо» в тройку призеров»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Беларусь 1» , рассказывая о презентации нового главного тренера минского «Динамо» , рассказал о задаче, которая стоит перед клубом.

«Кучук успешно работал в России, Украине, Молдове, теперь перед ним поставлена задача привести минчан в тройку призеров. После пяти туров «Динамо» выступает плохо – идет лишь 12-м в турнирной таблице», – сказал ведущий.

24 апреля в рамках шестого тура минское «Динамо» сыграет на выезде со «Смолевичами».

Совмещал футбол с работой на МАЗе, жестко режимил, впечатлял молодых. Каким Кучук был игроком и начинающим тренером

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