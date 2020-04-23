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Ренан Брессан: «Вернуться в БАТЭ мне ни разу не предлагали. Но я хотел бы»
23.04.2020 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан признался, что хотел бы вернуться в БАТЭ, но не получал предложений.
- Вернулся ли бы ты в БАТЭ? Была ли возможность вернуться?
– Возможности не было, мне ни разу не предлагали. Но я бы вернулся, кончено, если бы меня позвали. Но мне ни разу не звонили. Я бы хотел.
- Если сейчас Андрей Капский пригласит?
– Было бы приятно. Но сейчас надо звонить в «Парану», у меня с ними контракт до конца сезона, – сказал Брессан в прямом эфире в
Брессан выступал за БАТЭ с 2010 по 2012 годы.
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Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан признался, что хотел бы вернуться в БАТЭ, но не получал предложений.
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