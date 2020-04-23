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На сайте службы занятости появились вакансии на должность тренера «Шахтера»
23.04.2020 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На сайте Государственной службы занятости Беларуси появились вакансии на должность тренера «Шахтера».
Вакансия открыта для трех новых специалистов.
Требования к кандидатам – опыт работы в командах высшей лиги или иностранных государств. Заработная плата – от тысячи рублей.
Отметим, размещение вакансии на сайте службы занятости – требование белорусского законодательства для приема на работу иностранца.
После 5-и туров «Шахтер» занимает
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На сайте Государственной службы занятости Беларуси появились вакансии на должность тренера «Шахтера».
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