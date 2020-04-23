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На сайте службы занятости появились вакансии на должность тренера «Шахтера»

23.04.2020 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На сайте Государственной службы занятости Беларуси появились вакансии на должность тренера «Шахтера».

Вакансия открыта для трех новых специалистов.

Требования к кандидатам – опыт работы в командах высшей лиги или иностранных государств. Заработная плата – от тысячи рублей.

Отметим, размещение вакансии на сайте службы занятости – требование белорусского законодательства для приема на работу иностранца.

На сайте службы занятости появились вакансии на должность тренера «Шахтера»

После 5-и туров «Шахтер» занимает 13-е место с 5 очками. С этого сезона команду возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб.

 
 
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На сайте Государственной службы занятости Беларуси появились вакансии на должность тренера «Шахтера».
 
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