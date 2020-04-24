|
Дмитрий Ленцевич: «К сожалению, не удалось пообщаться с предыдущим тренерским штабом. Но команду приняли в хорошем состоянии»
24.04.2020 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского «Динамо» Дмитрий Ленцевич прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Беларуси против «Смолевичей» (3:1).
– Очень рады, что взяли три очка. Тяжелый выезд с хорошим соперником. Довольны, что забили три гола.
– В связи с чем не было Леонида Кучука?
– Его не успели заявить.
– В заявку не попал Сухоцкий.
– Болен, температура.
– В каком состоянии приняли команду? Как вам кондиции игроков?
– В хорошем состоянии, доволен.
– Может быть, успели пообщаться с предыдущим тренерским штабом?
– Нет, к сожалению, не удалось. Но команду приняли в хорошем состоянии.
– Поставило ли руководство какие-то задачи на сезон?
– Лично с нами, тренерским штабом, их не обсуждали. Возможно, говорили Леониду Станиславовичу.
– Можете рассказать, как оказались в тренерском штабе «Динамо»?
– Поступило предложение – так и оказался.
– Долго думали?
– Нет. Над предложениями [перейти] в такую команду и с таким тренером долго не думают.
– За какой конкретно сегмент вы будете отвечать?
– Много обязанностей и у меня, и у Алексея [Кучука], и у тренера вратарей. Там очень большой [объем работы]. За пару слов не расскажешь.
– В состав вернулся Шитов. Разбирались, почему он там оказался?
– Мы как бы знаем. Игорь – хороший футболист. Мы довольны, что он играл и хорошо играл. Он в хорошем состоянии.
– Будет ли еще пополнение в тренерском штабе?
– Это вопрос не ко мне.
– Схема сегодня осталась прежней. Было мало времени, или менять ее не собираетесь?
– Потому что так решил главный тренер.
– Был ли контакт с Леонидом Станиславовичем во время игры?
– Мы все обсудили до игры, – сказал Ленцевич.
БАТЭ – фаворит чемпионата с кэфом 2.15. На «Динамо» Брест дают 2.75, «Шахтер» – 5, «Динамо» Минск – 11
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Ленцевич: «К сожалению, не удалось пообщаться с предыдущим тренерским штабом. Но команду приняли в хорошем состоянии»
Тренер минского «Динамо» Дмитрий Ленцевич прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Беларуси против «Смолевичей» (3:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)