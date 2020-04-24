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Дмитрий Ленцевич: «К сожалению, не удалось пообщаться с предыдущим тренерским штабом. Но команду приняли в хорошем состоянии»

24.04.2020 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Дмитрий Ленцевич прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Беларуси против «Смолевичей» (3:1).

– Очень рады, что взяли три очка. Тяжелый выезд с хорошим соперником. Довольны, что забили три гола.

– В связи с чем не было Леонида Кучука?

– Его не успели заявить.

– В заявку не попал Сухоцкий.

– Болен, температура.

– В каком состоянии приняли команду? Как вам кондиции игроков?

– В хорошем состоянии, доволен.

– Может быть, успели пообщаться с предыдущим тренерским штабом?

– Нет, к сожалению, не удалось. Но команду приняли в хорошем состоянии.

– Поставило ли руководство какие-то задачи на сезон?

– Лично с нами, тренерским штабом, их не обсуждали. Возможно, говорили Леониду Станиславовичу.

– Можете рассказать, как оказались в тренерском штабе «Динамо»?

– Поступило предложение – так и оказался.

– Долго думали?

– Нет. Над предложениями [перейти] в такую команду и с таким тренером долго не думают.

– За какой конкретно сегмент вы будете отвечать?

– Много обязанностей и у меня, и у Алексея [Кучука], и у тренера вратарей. Там очень большой [объем работы]. За пару слов не расскажешь.

– В состав вернулся Шитов. Разбирались, почему он там оказался?

– Мы как бы знаем. Игорь – хороший футболист. Мы довольны, что он играл и хорошо играл. Он в хорошем состоянии.

– Будет ли еще пополнение в тренерском штабе?

– Это вопрос не ко мне.

– Схема сегодня осталась прежней. Было мало времени, или менять ее не собираетесь?

– Потому что так решил главный тренер.

– Был ли контакт с Леонидом Станиславовичем во время игры?

– Мы все обсудили до игры, – сказал Ленцевич.

БАТЭ – фаворит чемпионата с кэфом 2.15. На «Динамо» Брест дают 2.75, «Шахтер» – 5, «Динамо» Минск – 11

 
Теги: Брест
 
 
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Тренер минского «Динамо» Дмитрий Ленцевич прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Беларуси против «Смолевичей» (3:1).
 
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