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Песков о том, смотрит ли Путин чемпионат Беларуси: «Вряд ли. Он отдает приоритет собственным спортивным занятиям»

27.04.2020 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, рассказал, как президент России проводит досуг.

– Смотрит ли он трансляции матчей белорусского футбола? Другого-то [футбола] все равно пока нет.

– Я не думаю, вряд ли... Все-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям.

Кроме того, вы знаете, что он любит читать, например, исторические книги, – сказал Песков.

Вернидуб о лиге Беларуси: «Посмотрите, какой накал, борьба. Это супер. Пусть завидуют и смотрят, что мы играем»

БАТЭ – фаворит чемпионата с кэфом 2.15. На «Динамо» Брест дают 2.75, «Шахтер» – 5, «Динамо» Минск – 11

 
Теги: Брест
 
 
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, рассказал, как президент России проводит досуг.
 
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