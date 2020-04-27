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Песков о том, смотрит ли Путин чемпионат Беларуси: «Вряд ли. Он отдает приоритет собственным спортивным занятиям»
27.04.2020 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
– Смотрит ли он трансляции матчей
– Я не думаю, вряд ли... Все-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям.
Кроме того, вы знаете, что он любит читать, например, исторические книги, – сказал Песков.
БАТЭ – фаворит чемпионата с кэфом 2.15. На «Динамо» Брест дают 2.75, «Шахтер» – 5, «Динамо» Минск – 11
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Песков о том, смотрит ли Путин чемпионат Беларуси: «Вряд ли. Он отдает приоритет собственным спортивным занятиям»
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