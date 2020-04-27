Песков о том, смотрит ли Путин чемпионат Беларуси: «Вряд ли. Он отдает приоритет собственным спортивным занятиям»

Источник материала: Tribuna.com

Дмитрий Песков , пресс-секретарь Владимира Путина , рассказал, как президент России проводит досуг.

– Смотрит ли он трансляции матчей белорусского футбола ? Другого-то [футбола] все равно пока нет.

– Я не думаю, вряд ли... Все-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям.

Кроме того, вы знаете, что он любит читать, например, исторические книги, – сказал Песков.

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