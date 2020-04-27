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Алексей Носко: «Не думаю, что переход в чемпионат России, это очень большой скачок»

27.04.2020 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко прокомментировал новость об интересе со стороны российских клубов.

– Недавно в СМИ появилась информация, что ты можешь перейти в московское «Динамо». Как ее прокомментируешь?

– Если честно, я и сам не знаю, что это – «утка» или нет. Со мной на связь никто из московского «Динамо» не выходил. Обращались ли в клуб, не знаю. Об этом может знать руководство, а мое дело – в футбол играть.

– Но наверняка ты выдел эту новость, как ее воспринял?

– Да, пацаны скинули. Конечно, удивился немного – да и все.

– А по себе как чувствуешь, ты уже мог бы играть на другом уровне?

– Сейчас мне сложно сказать. Сначала, наверное, нужно попасть в другой чемпионат, чтобы это понять. Конечно, было бы неплохо поиграть за рубежом. Если такая возможность появится, я готов принять этот вызов, ведь для этого мы и работаем.

– Вдохновляет ли пример Илья Шкурина, который перешел в ЦСКА, но пока не стал основным игроком команды? Может, стоило бы вначале поиграть в том же брестском «Динамо», которому сейчас принадлежишь?

– Конечно, вдохновляет! Не только меня, но и других пацанов в «Энергетике», особенно кому сейчас 18-19 лет. Для них это отличный стимул отдаваться работе. Я не думаю, что переход в чемпионат России, это очень большой скачок. Да, уровень там повыше, чем у нас, но в то же время ребята из Беларуси туда переходят и играют, – сказал Носко.

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Теги: Новости
 
 
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Полузащитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко прокомментировал новость об интересе со стороны российских клубов.
 
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