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Алексей Носко: «Не думаю, что переход в чемпионат России, это очень большой скачок»
27.04.2020 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Энергетика-БГУ»
– Недавно в СМИ появилась информация, что ты можешь перейти в московское
– Если честно, я и сам не знаю, что это – «утка» или нет. Со мной на связь никто из московского «Динамо» не выходил. Обращались ли в клуб, не знаю. Об этом может знать руководство, а мое дело – в футбол играть.
– Но наверняка ты выдел эту новость, как ее воспринял?
– Да, пацаны скинули. Конечно, удивился немного – да и все.
– А по себе как чувствуешь, ты уже мог бы играть на другом уровне?
– Сейчас мне сложно сказать. Сначала, наверное, нужно попасть в другой чемпионат, чтобы это понять. Конечно, было бы неплохо поиграть за рубежом. Если такая возможность появится, я готов принять этот вызов, ведь для этого мы и работаем.
– Вдохновляет ли пример
– Конечно, вдохновляет! Не только меня, но и других пацанов в
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Полузащитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко прокомментировал новость об интересе со стороны российских клубов.
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