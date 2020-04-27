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Чемпионат Беларуси. Брестское «Динамо» в новом сезоне проиграло больше, чем за весь прошлый

27.04.2020 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первых шести турах чемпионата Беларуси брестское «Динамо» проиграло три раза – «Шахтеру» (0:2), «Славии» (1:2) и «Витебску» (0:1).

Подопечные Сергея Ковальчука набрали 7 очков и занимают 14-е место.

Отметим, что за весь сезон-2019 в высшей лиге брестчане уступили лишь однажды (минскому «Динамо» – 1:2) и стали чемпионом Беларуси.

В седьмом туре брестское «Динамо» на выезде сыграет с «Белшиной». Встреча состоится 3 мая.

Брестское «Динамо» после шести туров набрало 7 очков. Последний раз действующий чемпион набирал так мало в 2005-м

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
Теги: Витебск
 
 
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В первых шести турах чемпионата Беларуси брестское «Динамо» проиграло три раза – «Шахтеру» (0:2), «Славии» (1:2) и «Витебску» (0:1).
 
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