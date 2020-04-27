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Сергей Ташуев: «Поверьте, уровень российского футбола недалеко ушел от белорусского. Мне есть с чем сравнивать»
28.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший тренер
«Вообще не согласен с оценкой уровня чемпионата Беларуси. Да, картинка по телевизору может быть не особо презентабельной. Например, матч «Шахтера» и «Динамо-Брест» смотрелся.
В чемпионате Беларуси выступают исполнители, которые выступали в России, есть много «сборников». Зарплаты там нормальные, сравнимы со второй российской восьмеркой.
Поверьте, уровень российского футбола недалеко ушел от белорусского. Мне есть с чем сравнивать», – сказал Ташуев.
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Сергей Ташуев: «Поверьте, уровень российского футбола недалеко ушел от белорусского. Мне есть с чем сравнивать»
Бывший тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поделился мнением о чемпионате Беларуси.
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