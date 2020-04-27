Сергей Ташуев: «Поверьте, уровень российского футбола недалеко ушел от белорусского. Мне есть с чем сравнивать»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер поделился мнением о чемпионате Беларуси.

«Вообще не согласен с оценкой уровня чемпионата Беларуси. Да, картинка по телевизору может быть не особо презентабельной. Например, матч «Шахтера» и «Динамо-Брест» смотрелся.

В чемпионате Беларуси выступают исполнители, которые выступали в России, есть много «сборников». Зарплаты там нормальные, сравнимы со второй российской восьмеркой.

Поверьте, уровень российского футбола недалеко ушел от белорусского. Мне есть с чем сравнивать», – сказал Ташуев.