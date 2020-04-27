Удивили всех: «Стэнлес» обыграл «Чайку» 15:0

Источник материала: Полесская правда





Считаете белорусский футбол скучным и предсказуемым? Тогда вам определенно стоит почитать про матч третьего дивизиона «Стэнлес» (Пинск) — «Чайка» (Зельва). Все начало с сообщения об отмене матча за несколько часов до планируемого начала. Причиной стала невозможность «Чайки» прибыть на игру.

За несколько часов до матча появилась новая информация: Игра состоится, но начнется на час позже. Пинские болельщики наверняка удивились такому повороту событий, но некоторые из них все-таки сумели скорректировать планы и посетить матч. И не пожалели!

Теперь о самом интересном. Гости явились в весьма ограниченном количестве: у них не то что не было скамейки, но даже не хватало одного игрока! Матч начался в неравных составах: 11 пинчан против 10 игроков из Зельвы.

Футболисты «Стэнлеса» и без этого преимущества считались фаворитом, но при таком раскладе в их победе уже никто не сомневался. Однако стольких забитых мячей не ожидал никто! Игра завершилась со счетом 15:0 — такой счет не то что футбольным, его даже хоккейным не назовешь!

Особо отличились Дмитрий Малащицкий и Виталий Рушницкий: футболисты оформили по покеру и вышли на первое место в списке бомбардиров лиги. Отметим, что в средине матча гостям стало еще тяжелее: за грубую игру и оскорбление судьи был удален футболист «Чайки», и они остались вдевятером.

Хочется надеяться, что такая крупная победа добавит «Стэнлесу» уверенности на весь оставшийся сезон, и команда сможет побороться за медали. Свой следующий матч пинчане проведут 2 мая в Молодечно, и там нашим футболистам наверняка будет намного тяжелее.

Подготовил Леонид РЕБКОВЕЦ.