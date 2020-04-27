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Настич вышел на первое место по InStat Index. В первой десятке шесть футболистов БАТЭ
27.04.2020 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам шести туров чемпионата Беларуси защитник
Отметим, что в топ-10 вошли шесть футболистов борисовчан.
InStat Index – оценка игрока, автоматически генерируемая в зависимости от действий игрока на поле, силы соперника и вклада игрока в общий успех команды.
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