Настич вышел на первое место по InStat Index. В первой десятке шесть футболистов БАТЭ

Источник материала: Tribuna.com

По итогам шести туров чемпионата Беларуси защитник БАТЭ Боян Настич вышел на первое место по InStat Index.

Отметим, что в топ-10 вошли шесть футболистов борисовчан.





InStat Index – оценка игрока, автоматически генерируемая в зависимости от действий игрока на поле, силы соперника и вклада игрока в общий успех команды.

Данные предоставлены компанией Instat.