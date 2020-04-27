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Бабаев о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА: «У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону»
27.04.2020 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что клуб не продлит контракт с главным тренером команды
– Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! Зачем нагнетать ситуацию?
– Информация об уходе
– Да, не соответствует. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...
– Контракт с
– Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?
– Кредит доверия к Гончаренко сохраняется?
– Кредит доверия – избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей. Конечно, все мы хотим — Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда – занимать место выше того, на котором мы сейчас идем. Но на контракт это никак не влияет. Мы договаривались. Есть понимание, что нужно доделать работу, а потому уже делать выводы, – сказал Бабаев.
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что клуб не продлит контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
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