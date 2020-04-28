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Ведущий «ЯСНАе ТВ» и «Хоккейной варки» Аврамчик: «От Лукашенко исходит бешеная энергетика»

28.04.2020 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущий «ЯСНАе ТВ» и «Хоккейной варки» Дмитрий Аврамчик поделился мнением о президенте Беларуси.

«Как-то был модератором на встрече Лукашенко с творческой молодежью. Вообще, молодежь, как мне кажется, всегда думает о том, как бы ей исполнить свои мечты и состояться в какой-то там сфере. И есть такой человек, который родился на окраине страны и в простой семье, а сегодня это глава государства. Мне кажется, с точки зрения карьеры и становления это ориентир, как и любой президент из народа. Ну и на той встрече он меня впечатлил.

От Лукашенко исходит бешеная энергетика. Как только он заговорил на трибуне, я это почувствовал. Ждал, пока настанет моя очередь говорить, и было волнительно, ситуация не самая повседневная. Он сел на свое место, я начал с ним разговаривать. Потом представился залу, сказал, что я сегодня модератор встречи. И тут слышу голос президента: «Кто-то? Модератор? Это ведущий или пониже?»

Говорю – в рамках данной встречи, наверное, пониже. Он мне ответил, мы посмеялись, и я сразу же выдохнул. Возникло ощущение, что ну очень давно знаю человека, сразу стал спокоен. Он пожал мне руку… Интересный опыт. И интересно, как вещи, которые произносятся на подобных встречах, потом воплощаются в жизнь», – рассказал Аврамчик.

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Ведущий «ЯСНАе ТВ» и «Хоккейной варки» Дмитрий Аврамчик поделился мнением о президенте Беларуси.
 
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