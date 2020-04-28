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Эмблемы ЦСКА, «Реала», «Ливерпуля», «Барселоны», «МЮ» претендуют на звание лучшей по версии Marca
28.04.2020 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Испанское издание Marca запустило голосование, где читателям предлагается выбрать лучшую эмблему среди команд всего мира.
В предложенный список вошли логотипы 50 клубов, включая такие команды, как
Из российских команд в список вошел лишь
В предыдущем опросе победил «Палмейрас». Всех участников нынешнего рейтинга можно изучить
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Испанское издание Marca запустило голосование, где читателям предлагается выбрать лучшую эмблему среди команд всего мира.
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