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Эмблемы ЦСКА, «Реала», «Ливерпуля», «Барселоны», «МЮ» претендуют на звание лучшей по версии Marca

28.04.2020 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Испанское издание Marca запустило голосование, где читателям предлагается выбрать лучшую эмблему среди команд всего мира.

В предложенный список вошли логотипы 50 клубов, включая такие команды, как «Реал», «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити»,  «Атлетико», «Интер», «Милан», «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария» и другие.

Из российских команд в список вошел лишь ЦСКА. Эмблема московского клуба на данный момент занимает 20-е место, набрав 819 голосов.

В предыдущем опросе победил «Палмейрас». Всех участников нынешнего рейтинга можно изучить здесь.

 
 
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Испанское издание Marca запустило голосование, где читателям предлагается выбрать лучшую эмблему среди команд всего мира.
 
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