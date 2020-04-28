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Паращенко о минском «Динамо»: «Были договоренности о финансировании с «Белнефтехимом». Но сменился глава, деньги ушли на хоккейное «Динамо»

28.04.2020 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный в прошлом белорусский гандболист Андрей Паращенко рассказал о причинах прекращения существования минского «Динамо», где он работал спортивным директором.

– В 2010-м «Динамо» попало в групповой этап Лиги чемпионов, что вскоре подвигло ЕГФ назвать клуб самым прогрессирующим европейским проектом.

– Мы долго и упорно пробивались в Лигу чемпионов — из-за невысокого рейтинга белорусских клубов. Поначалу, конечно, это был космос, но, проходя через все испытания, обретали веру в себя.

Для меня показательным стал сезон-2010/11. Если поначалу дома мы безоговорочно уступили «Вальядолиду» и «Чеховским Медведям», то после Нового года в гостях сыграли с обоими клубами вничью. Это был колоссальный прогресс.

А в сезоне-2012/13 уверенно выиграли у «Берлина», два раза минимально уступили «Барселоне», вышли из группы с третьего места и в 1/8 проиграли «Металургу» из Скопье. Считаю, неплохо для клуба, которому было от роду всего-то пять лет, в течение которых мы столько же раз выигрывали чемпионат Беларуси. На приснопамятном матче с «Барселоной» нам удалось заполнить 15-тысячную «Минск-Арену».

– Как вдруг...

– Начну по порядку. Бородич был снят с должности председателя БФСО, на его место пришел другой человек, который большой спорт не знал и даже его боялся. Вместе с генеральным директором клуба Михаилом Маевским мы встретились с ним, поговорили, и нам все стало ясно. Понятно, сразу же начали искать другие источники существования.

У нас были договоренности о финансировании с концерном «Белнефтехим», заключили спонсорский контракт, создали новое юридическое лицо, поменяли название команды на «Нефтехимик» и просуществовали в таком виде еще два месяца. Но затем произошла смена главы «Белнефтехима», и на этом наша история закончилась. Деньги ушли на хоккейное «Динамо», — сказал Паращенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный в прошлом белорусский гандболист Андрей Паращенко рассказал о причинах прекращения существования минского «Динамо».
 
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