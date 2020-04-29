ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Футбол. 1/2 финала Кубка Беларуси. "Шахтер" против брестского "Динамо"

29.04.2020 19:48 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На кону - путевка в финал. В Солигорске местный "Шахтер" и брестское "Динамо" играют ответный полуфинальный матч Кубка Беларуси по футболу. Гости перед поединком имели весомое преимущество: три недели назад в Бресте динамовцы были сильнее и выиграли со счетом 2:0. В первом тайме сегодняшнего матча "Динамо" тоже забило два безответных мяча. Сейчас продолжается вторая половина. Прямая трансляция встречи в эфире "Беларусь 5". В 20:00 на спортивном канале смотрите второе полуфинальное противостояние - БАТЭ - "Славия". В Мозыре борисовчане уступили, 0:1.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На кону - путевка в финал. В Солигорске местный "Шахтер" и брестское "Динамо" играют ответный полуфинальный матч Кубка Беларуси по футболу. Гости перед поединком...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Специалист департамента судейства АБФФ: «Травма Витуса? Атака другой команды продолжается – и мы не должны останавливать игру»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика