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Футбол. 1/2 финала Кубка Беларуси. "Шахтер" против брестского "Динамо"
29.04.2020 19:48 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНа кону - путевка в финал. В Солигорске местный "Шахтер" и брестское "Динамо" играют ответный полуфинальный матч Кубка Беларуси по футболу. Гости перед поединком имели весомое преимущество: три недели назад в Бресте динамовцы были сильнее и выиграли со счетом 2:0. В первом тайме сегодняшнего матча "Динамо" тоже забило два безответных мяча. Сейчас продолжается вторая половина. Прямая трансляция встречи в эфире
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На кону - путевка в финал. В Солигорске местный "Шахтер" и брестское "Динамо" играют ответный полуфинальный матч Кубка Беларуси по футболу. Гости перед поединком...
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