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А. Скабелка: "Динамо-Минск" должно играть в КХЛ
29.04.2020 19:48 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСотрудничество со сборной Казахстана по хоккею отныне прекращено. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил Андрей Скабелка. Белорусский специалист решил не продлевать контракт с "Барысом". А в стране действует система совмещения постов главного тренера в клубе КХЛ и нацкоманде Казахстана. Соглашение со "снежными барсами" истекает 30 апреля. С 1 мая в Лиге открывается трансферное окно. В тоже время Андрей Скабелка заявил, что минскому "Динамо" нельзя уходить из Континентальной хоккейной лиги.
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Сотрудничество со сборной Казахстана по хоккею отныне прекращено. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил Андрей Скабелка. Белорусский...
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