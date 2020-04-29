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БАТЭ установил рекорд по выходам в финал Кубка Беларуси

30.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси, одолев «Славию» по сумме двух матчей (0:1, 2:0). В главной игре турнира команда Альшевского сыграет с брестским «Динамо».

Таким образом, борисовский клуб установил рекорд по выходам в финал (9), превзойдя «Шахтер», который играл в решающих матчах 8 раз. 

БАТЭ выигрывал трофей три раза (2006, 2010, 2015). 

Финальная игра состоится 24 мая на минском стадионе «Динамо».

При СССР футболисты в Беларуси были звездами, но не получали супермного. Сейчас по игре вопросы, зато финансовая грамотность выше – вот что изменилось

 
 
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Сегодня БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси, одолев «Славию» по сумме двух матчей (0:1, 2:0).
 
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