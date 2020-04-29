БАТЭ установил рекорд по выходам в финал Кубка Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси , одолев «Славию» по сумме двух матчей (0:1, 2:0). В главной игре турнира команда Альшевского сыграет с брестским а .

Таким образом, борисовский клуб установил рекорд по выходам в финал (9), превзойдя , который играл в решающих матчах 8 раз.

БАТЭ выигрывал трофей три раза (2006, 2010, 2015).

Финальная игра состоится 24 мая на минском стадионе «Динамо».

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