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БАТЭ установил рекорд по выходам в финал Кубка Беларуси
30.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня БАТЭ вышел в финал
Таким образом, борисовский клуб установил рекорд по выходам в финал (9), превзойдя
Финальная игра состоится 24 мая на минском стадионе «Динамо».
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Сегодня БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси, одолев «Славию» по сумме двух матчей (0:1, 2:0).
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