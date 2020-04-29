|
Юрий Грабовский – Tribuna.com: «Ваши приоритеты сродни лаю моськи, злой моськи – голодной и не обласканной»
30.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Tribuna.com в Instagram опубликовала цитату тренера минского
«Главное в жизни – правильно расставленные приоритеты», – была подводка к посту.
Отец
«Я как болельщик тоже ушел смотреть Антоненко и К. Приоритеты? Конечно! Финал! Проблемы составителей календаря», – написал Грабовский в первом комментарии.
«Безусловно! Поэтому ваши приоритеты сродни лаю моськи, злой моськи – голодной и не обласканной. Вы их сами расставили, но однажды слон случайно наступит вам на лапу. Ничего не случится – просто визг», – написал
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)