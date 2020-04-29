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Юрий Грабовский – Tribuna.com: «Ваши приоритеты сродни лаю моськи, злой моськи – голодной и не обласканной»

30.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com в Instagram опубликовала цитату тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского, в которой он говорит о финале Рождественского турнира.  

«Главное в жизни – правильно расставленные приоритеты», – была подводка к посту.

Отец Михаила Грабовского Юрий оставил два своих комментария под этим постом.

«Я как болельщик тоже ушел смотреть Антоненко и К. Приоритеты? Конечно! Финал! Проблемы составителей календаря», – написал Грабовский в первом комментарии.

«Безусловно! Поэтому ваши приоритеты сродни лаю моськи, злой моськи – голодной и не обласканной. Вы их сами расставили, но однажды слон случайно наступит вам на лапу. Ничего не случится – просто визг», – написал Грабовский.

 
 
 
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Главное в жизни – правильно расставленные приоритеты

 
 
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Tribuna.com в Instagram опубликовала цитату тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского, в которой он говорит о финале Рождественского турнира.
 
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