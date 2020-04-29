Юрий Грабовский – Tribuna.com: «Ваши приоритеты сродни лаю моськи, злой моськи – голодной и не обласканной»

Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com в Instagram опубликовала цитату тренера минского Михаила Грабовского, в которой он говорит о финале Рождественского турнира.

«Главное в жизни – правильно расставленные приоритеты», – была подводка к посту.

Отец Михаила Грабовского Юрий оставил два своих комментария под этим постом.

«Я как болельщик тоже ушел смотреть Антоненко и К. Приоритеты? Конечно! Финал! Проблемы составителей календаря», – написал Грабовский в первом комментарии.