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Кирилл Альшевский: «Анатолий Капский — мой дядя. Наследием, который он оставил, нужно распорядиться правильно»
30.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ
- Что для вас большего в
– Ответственности. Пока получаю удовольствия не так много, как хотелось. Никуда не денется тот факт, что покойный
В матче с «Динамо» на стадионе «Динамо» и ответный поединок в Борисове — две игры, когда я больше испытывал удовольствия, а не ответственности.
- Стоит ли отменять правило выездного гола?
– Не готов говорить. Одна из немногих пресс-конференций, на которой я не до конца нормально себя ощущаю. Готов пообщаться на эту тему позже.
- Перед командой стояла задача забить в начале поединка?
– Не акцентировали на этом внимания. Главное было просто забить. Рады, что отличились со стандарта. Понимали, что в определенный момент это случится, – сказал Альшевский.
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Кирилл Альшевский: «Анатолий Капский — мой дядя. Наследием, который он оставил, нужно распорядиться правильно»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о первых месяцах работы у руля борисовской команды, передает «Прессбол».
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