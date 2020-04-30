Кирилл Альшевский: «Анатолий Капский — мой дядя. Наследием, который он оставил, нужно распорядиться правильно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о первых месяцах работы у руля борисовской команды, передает «Прессбол».

- Что для вас большего в БАТЭ: ответственности или наслаждения от футбола? Узнали что-то новое об игре?

– Ответственности. Пока получаю удовольствия не так много, как хотелось. Никуда не денется тот факт, что покойный Анатолий Анатольевич [Капский] — мой дядя. Наследием, который он оставил, нужно распорядиться правильно. Давление, которое я ощущаю, — непростое для меня. Но мне приходится с ним справляться.

В матче с «Динамо» на стадионе «Динамо» и ответный поединок в Борисове — две игры, когда я больше испытывал удовольствия, а не ответственности.

- Стоит ли отменять правило выездного гола?

– Не готов говорить. Одна из немногих пресс-конференций, на которой я не до конца нормально себя ощущаю. Готов пообщаться на эту тему позже.

- Перед командой стояла задача забить в начале поединка?

– Не акцентировали на этом внимания. Главное было просто забить. Рады, что отличились со стандарта. Понимали, что в определенный момент это случится, – сказал Альшевский.

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