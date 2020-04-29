Алексей Скабелка: «Стоит ли минскому «Динамо» продолжать выступать в КХЛ. На мой взгляд, безусловно. Потому что это очень сильная лига»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Алексей Скабелка считает, что минскому стоит продолжать выступать в .

«Стоит ли минскому «Динамо» продолжать выступать в КХЛ. На мой взгляд, безусловно. Потому что это очень сильная лига. Я, конечно, созваниваюсь. Приезжать удается редко. Мы видим картинку: команда, которая собирает в лучшие свои моменты 15 тысяч. Сколько критиков здесь ни было: давайте там уберем, давайте закроем.

Я думаю, что этот турнир, который смотрибелен и вызывает большой интерес. Естественно, что результаты должны быть другие», – сказал Скабелка в эфире «Беларусь 1».

При СССР футболисты в Беларуси были звездами, но не получали супермного. Сейчас по игре вопросы, зато финансовая грамотность выше – вот что изменилось