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Алексей Скабелка: «Стоит ли минскому «Динамо» продолжать выступать в КХЛ. На мой взгляд, безусловно. Потому что это очень сильная лига»
30.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
«Стоит ли минскому «Динамо» продолжать выступать в КХЛ. На мой взгляд, безусловно. Потому что это очень сильная лига. Я, конечно, созваниваюсь. Приезжать удается редко. Мы видим картинку: команда, которая собирает в лучшие свои моменты 15 тысяч. Сколько критиков здесь ни было: давайте там уберем, давайте закроем.
Я думаю, что этот турнир, который смотрибелен и вызывает большой интерес. Естественно, что результаты должны быть другие», – сказал Скабелка в эфире
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Алексей Скабелка: «Стоит ли минскому «Динамо» продолжать выступать в КХЛ. На мой взгляд, безусловно. Потому что это очень сильная лига»
Белорусский специалист Алексей Скабелка считает, что минскому «Динамо» стоит продолжать выступать в КХЛ.
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