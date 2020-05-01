Эллиотт покинул минское «Динамо» и перешел в шведскую «Фрелунду»

Источник материала: Tribuna.com

Канадский защитник покинул минское и перешел в «Фрелунду», сообщает сайт шведского клуба.

Контракт с ним рассчитан на два сезона.

В минувшем сезоне в составе «зубров» он сыграл в 18 матчах и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-2».

Подробную статистику 29-летнего игрока обороны можно посмотреть здесь.

За музыку в «Ислочи» отвечают не футболисты. Им ставят Высоцкого, Шуфутинского и даже Кобейна

У Китарова, братьев Костицыных и еще 13 игроков закончились контракты с минским «Динамо». С частью из них клуб ведет переговоры