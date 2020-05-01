|
Эллиотт покинул минское «Динамо» и перешел в шведскую «Фрелунду»
01.05.2020 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Канадский защитник
Контракт с ним рассчитан на два сезона.
В минувшем сезоне в составе «зубров» он сыграл в 18 матчах и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-2».
Подробную статистику 29-летнего игрока обороны можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский защитник Стефан Эллиотт покинул минское «Динамо» и перешел в «Фрелунду», сообщает сайт шведского клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)