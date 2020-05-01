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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Д. Коробов перешел в "Салават Юлаев" Защитник Дмитрий Коробов достиг договоренности о заключении контракта с "Салаватом Юлаевым", за который выступает Евгений Лисовец. Прошлый сезон белорус играл за...

Защитник Дмитрий Коробов достиг договоренности о заключении контракта с "Салаватом Юлаевым", за который выступает Евгений Лисовец. Прошлый сезон белорус играл за хабаровский "Амур". В составе "тигров" Коробов провел 29 матчей, в которых набрал 2 очка при показателе полезности минус 6. Ранее в КХЛ Коробов выступал за минское "Динамо", "Атлант", "Спартак" и "Торпедо". Напомним, что сегодня открылся трансферный рынок КХЛ.