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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередной рекорд Вячеслава Хоронеко Рекорд признан! Белорусский атлет Вячеслав Хоронеко получил сертификаты об установлении нового достижения от книги рекордов "Диво" и Международной федерации...

Рекорд признан! Белорусский атлет Вячеслав Хоронеко получил сертификаты об установлении нового достижения от книги рекордов "Диво" и Международной федерации гиревого спорта. 4 апреля Вячеслав выполнял жим 24-килограммовой гири, сделав 170 подъемов за 163 секунды. За Хоронеко, которому в июне исполнится 59 лет, тянется и молодежь. При этом Вячеслав отмечает, что его рекорды - это попытка привлечь людей к занятию спортом в целом.Нынешний рекорд - 161 в спортивной карьере Вячеслава Хоронеко. Первый был установлен еще в 1991 году. Только гирями атлет не ограничивается: в ход шли гантели, штанги и даже бочки.