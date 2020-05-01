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Очередной рекорд Вячеслава Хоронеко

01.05.2020 16:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Рекорд признан! Белорусский атлет  Вячеслав Хоронеко получил сертификаты об установлении нового достижения от книги рекордов "Диво" и Международной федерации гиревого спорта. 4 апреля Вячеслав выполнял жим 24-килограммовой гири, сделав 170 подъемов за 163 секунды. За Хоронеко, которому в июне исполнится 59 лет, тянется и молодежь. При этом Вячеслав отмечает, что его рекорды - это попытка привлечь людей к занятию спортом в целом.

Нынешний рекорд - 161 в спортивной карьере Вячеслава Хоронеко. Первый был установлен еще в 1991 году. Только гирями атлет не ограничивается: в ход шли гантели, штанги и даже бочки.

 
 
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Рекорд признан! Белорусский атлет  Вячеслав Хоронеко получил сертификаты об установлении нового достижения от книги рекордов "Диво" и Международной федерации...
 
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