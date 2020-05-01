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Дмитрий Дерябин: «Можно сказать, Басков поднял школу «Динамо» с колен»

01.05.2020 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» поделился мнением о генеральном директоре «зубров» Дмитрии Баскове

- Школой «Динамо» руководил Дмитрий Юрьевич Басков, сейчас он руководит минским «Динамо». Расскажи, как он проявлял себя в школе?

– Когда он стал руководить школой, сразу же все наладилось. Появилась форма. Можно сказать, он поднял школу с колен. Конечно, он всем всегда интересовался, общался с ребятами, заходил в раздевалку,

- В сезоне ты много поиграл в паре с Марком-Андре Граньяни. Насколько опытный партнер помог тебе раскрыться?

– Граньяни очень много подсказывал как на скамейке, так и на льду. Да и на тренировке ты смотришь на него, и тебе хочется сделать также, научиться чему-то.

- Ты согласен с тем, что легионеры выполняют не только забивную функцию, но и помогают молодым игрокам в развитии?

– Да, полностью согласен. Не только легионеры, но и старички очень помогают и подсказывают, – сказал Дерябин в интервью «Хоккейному вечеру».

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Защитник минского «Динамо» поделился мнением о генеральном директоре «зубров» Дмитрии Баскове.
 
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