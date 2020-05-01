Александр Бразевич: «Смолевичи» в непростой ситуации – и я не о футболе. Но мы должны быть мужиками, а не позориться»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал результат матча против «Энергетика-БГУ» (0:2), сообщает «Прессбол» .

– Тяжело говорить. Нас переиграли по всем статьям. Ключевые моменты, на которые мы обращали внимание, — качество атакующих действий и индивидуальные дуэли — проиграны напрочь. Реакция на потерю мяча отвратительна, подборы проиграны с громадным соотношением! Начали очень плохо. Есть вопросы по дисциплине — много карточек за разговоры. Получили хороший урок. Каждый должен сделать правильные выводы либо будем позориться дальше.

Мы сегодня в непростой ситуации — и я не о футболе. Но мы должны быть мужиками, а не позориться. Мы должны каждый матч прыгать выше головы — об этом мы договаривались перед началом сезона. Мы должны играть. Не имеем права выглядеть безобразно. Нам не забили много. При такой смешной игре мы могли взять очки

- На каком стадионе будете играть домашние матчи?

– Не знаю.

- А в следующем туре с БАТЭ?

– С удовольствие сыграли бы на «Капский-Арене», но не от меня зависит, – сказал Бразевич.