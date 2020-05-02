Андрей Капский: «Дулуб проигнорировал мои требования в своем комментарии к интервью Одинцова и вышел за определенные рамки»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель БАТЭ Андрей Капский высказался по поводу конфликта между бывшим врачом клуба Александром Одинцовым и экс-главным тренером борисовчан Олегом Дулубом.

«Мне не хотелось вмешиваться в спор и реагировать на конфликт людей, не являющихся сегодня работниками нашего клуба и не способных перевернуть эту страницу без задействования СМИ и вовлечения в эти распри бывших коллег. Однако не могу оставаться в стороне, поскольку происходит открытый переход на личности игроков и сотрудников БАТЭ, при этом информация подается в искаженном виде.

До минувшего вторника я не был лично знаком с Олегом Анатольевичем Дулубом. Он обратился ко мне по поводу скорого выпуска интервью Александра Одинцова в СМИ с просьбой посодействовать в приостановлении публикации либо предоставить ему право на обнародование каких-то документов. Я потребовал не упоминать имена и фамилии игроков и сотрудников клуба, не затрагивать честь БАТЭ. В итоге Олег Дулуб проигнорировал мои требования в своем комментарии к интервью Александра Одинцова (о содержании которого клуб не был осведомлен) и вышел за определенные рамки.

Не хотелось бы углубляться в детали, однако крайне неприятно, что люди, которые пусть и являются частью истории клуба, но уже не состоят с БАТЭ в трудовых отношениях, преследуя какие-то личные цели, упоминают в своих интервью детали клубных организационных процессов и частные обстоятельства. Это не только неприемлемо в отношении клуба, но прежде всего непорядочно по отношению к игрокам и сотрудникам БАТЭ! Надеюсь, на этот раз все же сдержит слово, что «подвел черту». Вместе с тем своим набором нелестных высказываний в адрес игроков и работников клуба он создал новые инфоповоды, которым может быть дана оценка.

Мы, со своей стороны, хотели бы поставить точку в этой полемике.

Также убедительно прошу каждого, кто когда-либо был причастен к БАТЭ, принять во внимание: не стоит выносить на всеобщее обсуждение информацию, которая в соответствии с ранее заключенным трудовым контрактом не может быть распространена без предварительного согласия нашего клуба, в том числе и после прекращения трудовых отношений с БАТЭ. В противном случае это может вынудить наш клуб соответствующим образом реагировать и защищать свои интересы не только в СМИ», – сказал Андрей Капский.

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