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Андрей Капский: «Дулуб проигнорировал мои требования в своем комментарии к интервью Одинцова и вышел за определенные рамки»
02.05.2020 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель БАТЭ
«Мне не хотелось вмешиваться в спор и реагировать на конфликт людей, не являющихся сегодня работниками нашего клуба и не способных перевернуть эту страницу без задействования СМИ и вовлечения в эти распри бывших коллег. Однако не могу оставаться в стороне, поскольку происходит открытый переход на личности игроков и сотрудников БАТЭ, при этом информация подается в искаженном виде.
До минувшего вторника я не был лично знаком с Олегом Анатольевичем Дулубом. Он обратился ко мне по поводу скорого
Не хотелось бы углубляться в детали, однако крайне неприятно, что люди, которые пусть и являются частью истории клуба, но уже не состоят с БАТЭ в трудовых отношениях, преследуя какие-то личные цели, упоминают в своих интервью детали клубных организационных процессов и частные обстоятельства. Это не только неприемлемо в отношении клуба, но прежде всего непорядочно по отношению к игрокам и сотрудникам
Мы, со своей стороны, хотели бы поставить точку в этой полемике.
Также убедительно прошу каждого, кто когда-либо был причастен к БАТЭ, принять во внимание: не стоит выносить на всеобщее обсуждение информацию, которая в соответствии с ранее заключенным трудовым контрактом не может быть распространена без предварительного согласия нашего клуба, в том числе и после прекращения трудовых отношений с БАТЭ. В противном случае это может вынудить наш клуб соответствующим образом реагировать и защищать свои интересы не только в СМИ», – сказал Андрей Капский.
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Андрей Капский: «Дулуб проигнорировал мои требования в своем комментарии к интервью Одинцова и вышел за определенные рамки»
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