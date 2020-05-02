Защитник «Немана» Мурачев: «В половине команд ЧБ уровень зарплат такой же, как в командах ПФЛ – 2-2,5 тысячи долларов»

Источник материала: Tribuna.com

Российский защитник Олег Мурачев поделился мнением о чемпионате Беларуси.

- Сравни высшую лигу Беларуси с российскими дивизионами. К какому из них она по своему уровню ближе?

– Здесь есть три-четыре команды, у которых имеются деньги, и которые нормально играют. Это «Шахтер», «Динамо» Брест, и «Динамо» Минск. Правда, динамовцы сейчас тоже играют не на том уровне, на котором могли бы. А остальные по своему уровню — это середина или низ таблицы ФНЛ.

- А по уровню зарплат?

– Как минимум, в половине команд белорусской высшей лиги уровень зарплат такой же, как в командах ПФЛ, имеющих задачу выхода в ФНЛ.

- А точнее можно?

– 2-2,5 тысячи долларов. Это если брать в среднем. А так, и в , и в есть отдельные игроки с зарплатами от десяти до тридцати тысяч долларов.

- В чем причина такой низкой результативности белорусского чемпионата?

– Тут многие команды исповедуют тактику игры на контратаках и играют по принципу «забили –> сели», – сказал Мурачев.

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