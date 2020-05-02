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Защитник «Немана» Мурачев: «В половине команд ЧБ уровень зарплат такой же, как в командах ПФЛ – 2-2,5 тысячи долларов»
02.05.2020 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский защитник
- Сравни высшую лигу Беларуси с российскими дивизионами. К какому из них она по своему уровню ближе?
– Здесь есть три-четыре команды, у которых имеются деньги, и которые нормально играют. Это «Шахтер», «Динамо» Брест,
- А по уровню зарплат?
– Как минимум, в половине команд белорусской высшей лиги уровень зарплат такой же, как в командах ПФЛ, имеющих задачу выхода в ФНЛ.
- А точнее можно?
– 2-2,5 тысячи долларов. Это если брать в среднем. А так, и в
- В чем причина такой низкой результативности белорусского чемпионата?
– Тут многие команды исповедуют тактику игры на контратаках и играют по принципу «забили –> сели», – сказал
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Защитник «Немана» Мурачев: «В половине команд ЧБ уровень зарплат такой же, как в командах ПФЛ – 2-2,5 тысячи долларов»
Российский защитник «Немана» Олег Мурачев поделился мнением о чемпионате Беларуси.
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