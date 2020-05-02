Виталий Трубило: «Празднование первого гола – привет австралийским друзьям? Конечно. Решили, что если забьем, то сделаем это»

Источник материала: Tribuna.com

Игрок «Слуцка» Виталий Трубило рассказал о праздновании первого гола.

– Рассчитывали ли на такой результат матча? Я вам скажу честно, что рассчитывали. Очень хотелось победить. В последнее время мы играем очень неплохо. Неплохо реализуем моменты. Сегодня моментов было немного, но мы забили два гола. Я лично ехал за победой. И я рад, что мы порадовали наших болельщиков

- Празднование первого гола – это привет австралийским друзьям?

– Конечно, мы придумали такую идею, что надо как-то их порадовать своим празднованием. Решили, что если забьем, то сделаем это. И мы сделали, и, я думаю, они видели это. Мы чувствуем их поддержку, – сказал Трубило в эфире « ЯСНАе TV »

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