Леонид Кучук: «Моя команда должна быть как хамелеон. Ребята молодцы, быстро схватывают»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» после матча со «Слуцком» (1:2) похвалил команду Виталия Павлова, передает «Прессбол».

- Вы почти две недели как вступили в должность. Что хотели в первую очередь изменить в игровом плане? Насколько получается?

– Менять можно все, что угодно. Важно для начала не сломать. Отшлифовать то, что было. И уже потом начинать менять. Мы пытаемся менять на тренировке, во время тренировки. Ребята молодцы, быстро схватывают. Но какое-то время нам все равно понадобится. Кроме того, команда должна меняться во время игры. Моя команда должна быть как хамелеон.

- «Слуцк» первый в турнирной таблице. Готовились как-то по-особенному? Вас удивляет, что первый, а брестское — на последних местах?

– Совершенно нет, не удивляет. Не зря команда находится на первом месте, – сказал Кучук.

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