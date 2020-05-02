|
Леонид Кучук: «Моя команда должна быть как хамелеон. Ребята молодцы, быстро схватывают»
03.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо»
- Вы почти две недели как вступили в должность. Что хотели в первую очередь изменить в игровом плане? Насколько получается?
– Менять можно все, что угодно. Важно для начала не сломать. Отшлифовать то, что было. И уже потом начинать менять. Мы пытаемся менять на тренировке, во время тренировки. Ребята молодцы, быстро схватывают. Но какое-то время нам все равно понадобится. Кроме того, команда должна меняться во время игры. Моя команда должна быть как хамелеон.
- «Слуцк» первый в турнирной таблице. Готовились как-то по-особенному? Вас удивляет, что
– Совершенно нет, не удивляет. Не зря команда находится на первом месте, – сказал Кучук.
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук после матча со «Слуцком» (1:2) похвалил команду Виталия Павлова, передает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)